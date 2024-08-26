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Армія РФ втратила за добу понад 1100 солдатів, РСЗВ і 39 БПЛА, - Генштаб

Понеділок 26 серпня 2024 07:49
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Армія РФ втратила за добу понад 1100 солдатів, РСЗВ і 39 БПЛА, - Генштаб Фото: росіяни продовжують нести колосальні втрати особового складу в Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 25 на 26 серпня, росіяни втратили на фронті 1140 солдатів, систему ППО і 47 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 608 820 (+1140) осіб ліквідовано;
  • танків - 8551 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 648 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 17 443 (+47) од.;
  • РСЗВ - 1172 (+1) од.;
  • засоби ППО - 937 (+1) од.;
  • літаків - 367 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 134 (+39) од.;
  • крилатих ракет - 2444 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23 555 (+80) од.;
  • спеціальної техніки - 2941 (+13) од.

Армія РФ втратила за добу понад 1100 солдатів, РСЗВ і 39 БПЛА, - Генштаб

Нагадаємо, Сили оборони за тиждень ліквідували понад 8 тисяч російських солдат і понад 10 ворожих установок ППО.

За даними ISW, загарбники просунулися в районі міста Торецьк у Донецькій області.

Тим часом росіяни в даний момент здійснюють одну з наймасштабніших атак на Україну з початку повномасштабної війни.

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Війна Росії проти України
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