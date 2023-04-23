ЗСУ відбили 45 ворожих атак на сході, тривають запеклі бої за Бахмут та Мар’їнку, - Генштаб

Протягом доби росіяни завдали 28 авіаційних ударів та здійснили близько 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок атак поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

При цьому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони протягом доби відбили понад 45 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано. Визначені підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ ЗС РС.

оперативна обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано. Визначені підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ ЗС РС. На Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники продовжують утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом доби здійснили обстріли населених пунктів Червона Зоря Сумської області, а також Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше у Харківській області.

загарбники продовжують утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом доби здійснили обстріли населених пунктів Червона Зоря Сумської області, а також Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше у Харківській області. На Куп’янському напрямку під артилерійські обстріли ворога потрапили населені пункти Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області.

під артилерійські обстріли ворога потрапили населені пункти Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку цієї доби росіяни не проводили наступальних дій. Артилерійських атак зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

цієї доби росіяни не проводили наступальних дій. Артилерійських атак зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також, протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка та Богданівка. Від російських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Костянтинівка та Нью-Йорк Донецької області.

окупанти продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також, протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка та Богданівка. Від російських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Костянтинівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мали, зазнали великих втрат. Здійснили обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське, Карлівка, та Невельське Донецької області.

окупанти вели наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мали, зазнали великих втрат. Здійснили обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське, Карлівка, та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби українські військові відбили численні ворожі атаки у північній і центральній частинах населеного пункту Мар’їнка, а також в районі Новомихайлівки Донецької області. Водночас, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

протягом доби українські військові відбили численні ворожі атаки у північній і центральній частинах населеного пункту Мар’їнка, а також в районі Новомихайлівки Донецької області. Водночас, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби росіяни не проводили наступальних дій. Здійснили обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

протягом доби росіяни не проводили наступальних дій. Здійснили обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії. Водночас, протягом доби здійснили обстріли понад 35 населених пунктів. Серед них - Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Берислав, Веселе, Іванівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Мерлін" та 1 - "Орлан-10".