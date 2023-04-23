Вертоліт та майже 700 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 23 квітня (GettyImages)
За даними на ранок неділі, 23 квітня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 186 420 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 4 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 186420 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3675 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7131 (+1) од,
- артилерійських систем - 2837 (+5) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 289 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2402 (+4),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5730 (+12) од,
- спеціальна техніка - 339 (+2)
Як повідомлялось, російські війська продовжують вести безуспішні наступальні дії на Бахмутському напрямку.
Крім цього, як повідомили у Генштабі, ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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