ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб

Росіяни зосереджують основні зусилля на ведені наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.
Загарбники завдали протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар по районах зосередження росіян та 7 – по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни знищили три БпЛА типу "Ланцет-3".
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.
Крім цього, на тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Севастополь, виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.
Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових. Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області, в приміщені місцевого пологового будинку окупанти розгорнули "польовий шпиталь", де лікують більше 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії "Вагнер".
Нагадаємо, що українські військові потроху просуваються біля Сватового, а росіяни намагалися атакувати в Запорізькій області.
Також українські військові декілька десятків разів били по районах зосередження російських окупантів та уразили ворожий склад боєприпасів.
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