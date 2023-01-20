ЗСУ наступають біля Сватового, а росіяни - під Запоріжжям: карти боїв

Східна Україна: (Східна Харківська область-Західна Луганська область)

Російські джерела повідомляли, що 19 січня українські війська продовжували контрнаступ біля Сватового. Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська проводили контрнаступ з метою захоплення Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового) і просунулися до залізничної станції у східній частині населеного пункту. Військовий блогер стверджував, що українські сили чекають підкріплення для продовження контрнаступу для звільнення Куземівки (15 км на північний захід від Сватового), яка, як вони стверджували, не знаходиться під контролем ні України, ні Росії. Проте ISW не робить оцінок щодо конкретних майбутніх операцій в Україні.

"Воєнкор" також стверджував, що російські диверсійно-розвідувальні групи діють уздовж лінії фронту від Коломийчихи (10 км на захід від Сватового) до Кам’янки (63 км на північний захід від Сватового), щоб допомогти у цілевказуванні російських артилерійських підрозділів. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що підрозділи Західного військового округу (ЗВО) діють на північній ділянці лінії Сватове-Кремінна.

19 січня російські війська продовжували обмежені контратаки для повернення втрачених позицій поблизу Кремінної. Голова Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що на підступах до Кремінної та поблизу Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) йдуть запеклі бої між російсько-українськими військами. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські напади поблизу Тернів Донецької області (17 км на захід від Кремінної) та Білогорівки Луганської області (12 км на південь від Кремінної).

Ситуація на Донбасі

19 січня російські війська продовжували наступальні дії навколо Соледару. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські штурми біля самого Соледару, Верхньокам’янського (20 км на північний схід від Соледару) та Солі (3 км на північний захід від Соледару). Російські джерела стверджували, що російські війська атакували українські укріплення вздовж лінії Краснополівка-Роздолівка-Веселе (в межах 7 км на північ від Соледару) і в напрямку Благодатного (2 км на захід від Соледару). Російські військові блогери стверджували, що російські та українські сили вступили в бій поблизу Парасковіївки (5 км на південний захід від Соледару). Український Генштаб повідомив, що українські сили також відбили російський штурм поблизу Красної Гори (5 км на південний захід від Соледару).

Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута) на тлі триваючих наступальних операцій навколо Бахмута 19 січня. Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин стверджував, що його бійці захопили виключно Кліщіївку і що навколо населеного пункту тривають бої, хоча ISW не може самостійно підтвердити, що російські війська захопили населений пункт. Російські джерела стверджували, що захоплення Кліщіївки дозволить російським військам перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут (траса Т0504) і загрожувати українським силам у Часовому Яру (13 км на захід від Бахмута).

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські штурми біля самого Бахмута та поблизу Кліщіївки, Олександро-Шултиного (17 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). Геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що російські війська, ймовірно, незначно просунулися на північно-східних околицях Бахмута. Російські "воэнкори" стверджували, що російські війська досягли незначного прогресу на східних і південних околицях Бахмута.

19 січня російські війська продовжили наступальні дії в районі міст Донецьк – Авдіївка. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми в межах 32 км на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Мар’їнки, Побєди та Парасковіївки. Російський выйськовий блогер стверджував, що російські війська атакували поблизу Невельського (15 км на південний захід від Авдіївки) і прорвали українську оборону біля Побєди (32 км на південний захід від Авдіївки), досягнувши місцевої залізничної станції, хоча ISW не може незалежно підтвердити, що це зробили російські сили. Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи Південного військового округу (ПВО) діють на західній околиці міста Донецька, а підрозділи Східного військового округу (СВО) діють на заході Донецької області. Генштаб України повідомив, що російські війська продовжували регулярний вогонь з непрямої наводки вздовж лінії зіткнення в Донецькій та східній Запорізькій областях.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували локалізовані наступальні операції в Запорізькій області 19 січня. Депутат Запорізької області з питань окупації Володимир Рогов стверджував, що російські війська захопили чотири невизначені населені пункти поблизу Оріхова, населеного пункту, який контролюється Україною, приблизно за 56 км на південний схід від міста Запоріжжя.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська провели локалізовану наступальну операцію навколо Оріхова, а російські розвідувально-диверсійні групи ведуть розвідку поблизу Малих Щербак (18 км на захід від Оріхова), Степового (21 км на захід від Оріхова), Малої Токмачки ( 10 км на південний схід від Оріхова), Нестерянка (12 км на південний захід від Оріхова). Він додав, що українські формування поширюють інформацію про те, що вони втратили контроль над цими чотирма населеними пунктами, і, можливо, Рогов мав на увазі ці населені пункти у своєму первинному повідомленні. Український Генштаб відповів на ці російські претензії, стверджуючи, що українська артилерія розгромила частини російської 58-ї загальновійськової армії, які намагалися атакувати. Український Генштаб опублікував геолокаційні кадри, на яких видно, як українська артилерія обстрілює російські війська на південь від Степового, і повідомив, що українські сили ліквідували три російські танки та близько 30 військовослужбовців.

19 січня російські війська продовжували регулярні обстріли лінії зіткнення в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Один український чиновник повідомив, що російські війська продовжують використовувати запальні боєприпаси проти цивільної інфраструктури на окупованих територіях.

