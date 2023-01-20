ВСУ отразили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском - обороняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дилиевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожье.
Захватчики нанесли за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвели более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения россиян и 7 - по позициям их зенитно-ракетных комплексов. Также наши воины уничтожили три БПЛА типа "Ланцет-3".
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения врага и боеприпасов оккупантов.
Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных. Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании "Вагнер".
Напомним, что украинские военные постепенно продвигаются возле Сватового, а россияне пытались атаковать в Запорожской области.
Также украинские военные несколько десятков раз избивали по районам сосредоточение российских оккупантов и поразили вражеский состав боеприпасов.
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