ЗСУ відбили 14 атак росіян на Донбасі, - Генштаб

В суботу, 14 січня, українські військові відбили 14 атак росіян на позиції в Луганській та Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.
Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області.
Росіяни не полишають намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджують основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також ведуть наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп’янському - намагаються покращити тактичне положення.
Протягом минулої доби противник завдав 3 авіаційних та 57 ракетних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі.
Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники.
Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається на всій території України.
Росіяни продовжують щоденно зазнавати втрат у живій силі. Так, 12 січня, у напрямку Старобільська Луганської області, здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового.
За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників.
Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито БпЛА типу "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.
Нагадаємо, що українські захисники продовжують контрнаступальні дії у районі Сватове - Кремінна та не дають російським окупантам відновити втрачені позиції на цих напрямках. В Донецькій області противник не припиняє штурми біля Бахмута та Авдіївки, веде наступальні операції в районі Соледара.
Нагадаємо також, що українські військові завдають суттєвих втрат ворогові в Херсонській області та атакували позиції ЗРК російських окупантів.
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