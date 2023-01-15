ВСУ отразили 14 атак россиян на Донбассе, - Генштаб

В субботу, 14 января, украинские военные отразили 14 атак россиян на позиции в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирне, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецк.
Россияне не оставляют намерений полностью захватить Донецкую область, сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях Бахмутского направления. Также ведут наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском пытаются улучшить тактическое положение.
За прошедшие сутки противник нанес 3 авиационных и 57 ракетных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.
Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также осуществил 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, являющихся высокоточным оружием. 26 ракет уничтожили наши защитники.
Угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается на всей территории Украины.
Россияне продолжают ежедневно нести потери в живой силе. Так, 12 января, в направлении Старобельска Луганской области, осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, действовавших недалеко от Сватового.
По имеющейся информации, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбит БПЛА типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.
Напомним, что украинские защитники продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово-Кременная и не дают российским оккупантам восстановить утраченные позиции в этих направлениях. В Донецкой области противник не прекращает штурмы у Бахмута и Авдеевки, ведет наступательные операции в районе Соледара.
Напомним также, что украинские военные наносят существенные потери врагу в Херсонской области и атаковали позиции ЗРК российских оккупантов.
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