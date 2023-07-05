ЗСУ вибивають росіян та закріплюються на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

4 липня Генштаб України повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи безуспішно намагалися перетнути північний міжнародний кордон між Україною та Росією у невстановлених районах на Сіверському та Слобожанському напрямках.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, що російські війська здійснили обмежені атаки на схід від Невського. Генштаб України повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського, Нововодяного, Діброви, району Серебрянського лісу, Веселого.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий 3 червня повідомив, що російські війська в зоні відповідальності Східного угруповання військ України мають близько 180 тисяч осіб, 120 з яких діють на напрямку Куп’янськ-Лиман.

Російські джерела стверджували, що українські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 4 липня.

Бої у Донецькій області

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація в Бахмуті загострилася, російські та українські сили борються за ініціативу та контролем над місцевістю. Маляр додала, що українські сили наступають на південному фланзі Кліщіївки, а на північному фланзі населеного пункту тривають бої.

У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили 9 атак російських військ поблизу Григорівки, Богданівки, Іванівського, на захід від Ягідного та на південний схід від Білої гори. Також українські війська вели наступальні дії на північ і південь від Бахмута, закріплюючись на нових позиціях.

Російські воєнкори стверджували, що українські війська просунулися в районі Дубово-Василівки. Російський військовий блогер також стверджував, що ЗСУ вели наступальні операції поблизу Кліщіївки, Озарянівки та Курдюмівки.

Поширені проблеми з бойовими можливостями Росії, ймовірно, продовжують впливати на здатність російських сил захищатися від українських контратак у районі Бахмута. ISW раніше оцінювала, що проблеми різних російських угруповань Бахмутської осі, поряд з очевидними збоями в командуванні та управлінні, ймовірно, перешкоджали силам РФ у цьому районі проводити ефективні оборонні операції.

У Генштабі України повідомили, що українські війська тримали оборону від наступальних дій росіян поблизу Авдіївки та відбили 15 російських наземних атак поблизу Мар’їнки.

"Південна вісь"

Генштаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції поблизу Рівнополя, за 10 км на південний захід від Великої Новосілки вздовж західного кордону Донецької та східної Запорізької областей.

Російський військовий блогер заявив, що українські війська вийшли на кордони Приютного, що за 15 км на південний захід від Великої Новосілки на сході Запорізької області.

Російські джерела стверджують, що 4 липня українські війська продовжували контрнаступ в районі Оріхова на заході Запорізької області. Бригада морської піхоти (Чорноморський флот РФ) і 58-а загальновійськова армія (Південний військовий округ РФ) обстрілюють українські позиції на південь від Оріхова, що свідчить про те, що українські сили просунулися на 2 км на північ від Роботиного

Українські війська завдали удару по російському тилу в окупованій Запорізькій області, 4 липня. Геолокаційні кадри показують наслідки українського ракетного удару Storm Shadow по невизначеному російському складському об’єкту в Якимівці, приблизно за 23 км на південний захід від Мелітополя. Російські джерела також стверджували, що українські сили завдали удару по Василівці.

Російські джерела продовжували стверджувати, що українські сили діють поблизу Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області, незважаючи на спроби Міноборони Росії запевнити, що російські сили повністю контролюють цю територію.

Один російський військовий блогер стверджував, що біля Антонівського мосту точаться важкі бої, а інший попередив, що українські війська перегруповують і поповнюють підрозділи, щоб підготуватися до подальших атак через Дніпро.

Міністр транспорту Росії Віталій Савельєв зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним 4 липня, щоб доповісти про ситуацію на під’їзді до Керченського мосту та попросити збільшити кількість поромних переправ для зменшення заторів. Міноборони Росії також має надати транспортні засоби в цей район.

Російський військовий блогер блогер заявив, що трафік на вході в Керченський міст у Краснодарському краї зріс на 40% з 1 липня і, як очікується, зросте ще найближчими днями, оскільки літній туристичний сезон у розпалі. Російська влада серйозно недооцінила бажання росіян продовжувати відпочивати в окупованому Криму, незважаючи на бойові дії, що тривають.



