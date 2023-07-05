ВСУ выбивают россиян и закрепляются на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

4 июля Генштаб Украины сообщил, что российские диверсионно-разведывательные группы безуспешно пытались пересечь северную международную границу между Украиной и Россией в неустановленных районах на Северском и Слобожанском направлениях.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 июля, показывают, что российские войска совершили ограниченные атаки к востоку от Невского. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского, Нововодяного, Дибровы, района Серебрянского леса, Веселого.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый 3 июня сообщил, что российские войска в зоне ответственности Восточной группировки войск Украины имеют около 180 тысяч человек, 120 из которых действуют на направлении Купянск-Лиман.

Российские источники утверждали, что украинские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 4 июля.

Бои в Донецкой области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация в Бахмуте обострилась, российские и украинские силы борются за инициативу и контроль над местностью. Маляр добавила, что украинские силы наступают на южном фланге Клещеевки, а на северном фланге населённого пункта продолжаются бои.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили 9 атак российских войск вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского, западнее Ягодного и юго-восточнее Белой горы. Также украинские войска вели наступательные действия к северу и югу от Бахмута, закрепляясь на новых позициях.

Российские военкоры утверждали, что украинские войска продвинулись в районе Дубово-Василовки. Российский военный блоггер также утверждал, что ВСУ вели наступательные операции вблизи Клищиевки, Озаряновки и Курдюмовки.

Часто встречающиеся проблемы с боевыми возможностями России, вероятно, продолжают влиять на способность российских сил защищаться от украинских контратак в районе Бахмута. ISW ранее оценивала, что проблемы разных российских группировок Бахмутской оси наряду с очевидными сбоями в командовании и управлении, вероятно, препятствовали силам РФ в этом районе проводить эффективные оборонительные операции.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска держали оборону от наступательных действий россиян вблизи Авдеевки и отразили 15 российских наземных атак вблизи Марьинки.

"Южная ось"

Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции вблизи Равнополья, на 10 км юго-западнее Великой Новоселки вдоль западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей.

Российский военный блоггер заявил, что украинские войска вышли на границы Приютного, что в 15 км юго-западнее Великой Новоселки на востоке Запорожской области.

Российские источники утверждают, что 4 июля украинские войска продолжали контрнаступление в районе Орехова на западе Запорожской области. Бригада морской пехоты (Черноморский флот РФ) и 58-я общевойсковая армия (Южный военный округ РФ) обстреливают украинские позиции к югу от Орехова, что свидетельствует о том, что украинские силы продвинулись на 2 км севернее Роботиного.

Украинские войска нанесли удар по российскому тылу в оккупированной Запорожской области, 4 июля. Геолокационные кадры показывают последствия украинского ракетного удара Storm Shadow по неопределенному российскому складскому объекту в Акимовке, примерно в 23 км юго-западнее Мелитополя. Российские источники также утверждали, что украинские силы нанесли удар по Васильевке.

Российские источники продолжали утверждать, что украинские силы действуют вблизи Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области, несмотря на попытки Минобороны заверить, что российские силы полностью контролируют эту территорию.

Один российский военный блоггер утверждал, что у Антоновского моста идут тяжелые бои, а другой предупредил, что украинские войска перегруппируют и пополняют подразделения, чтобы подготовиться к дальнейшим атакам через Днепр.

Министр транспорта России Виталий Савельев встретился с президентом России Владимиром Путиным 4 июля, чтобы доложить о ситуации на подъезде к Керченскому мосту и попросить увеличить количество паромных переправ для уменьшения пробок. Минобороны России также должно предоставить транспортные средства в этот район.

Российский военный блоггер блоггер заявил, что трафик на входе в Керченский мост в Краснодарском крае вырос на 40% с 1 июля и, как ожидается, вырастет еще в ближайшие дни, поскольку летний туристический сезон в разгаре. Российские власти серьезно недооценили желание россиян продолжать отдыхать в оккупированном Крыму, несмотря на продолжающиеся боевые действия.



