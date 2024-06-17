ЗСУ вибивають росіян з рубежів оборони та вогневих точок, - ОСУВ "Хортиця"

Українські війська на фронті здійснюють свої контратакувальні дії, вибивають росіян з рубежів оборони та вогневих точок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.
"Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають його оборонні рубежі та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії і займаємо їх вогневі позиції та вибиваємо з рубежів. Тому тактична ситуація досить динамічна", - розповів Волошин.
За його словами, Сили оборони проводять на певних ділянках фронту успішні дії, а ворогу доводиться оборонятися.
Речник також зазначив, що ЗСУ зараз не відчувають снарядного голоду. Водночас додав, що "все пізнається в порівнянні".
"На тлі використання ворогом великої кількості боєприпасів, вони нас переважали раніше кількісно, але наші ЗСУ переважають якісно. Ми витрачаємо з розумом кожен снаряд - у ціль", - додав він.
Як розповів Волошин, вчора, 16 червня, у східній операційній зоні було знищено понад 960 окупантів, два танки й 17 бронемашин, 10 гармат і мінометів, а також понад 20 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
Окрім того, ЗСУ знищили 42 укриття та 8 складів з боєприпасами разом з окупантами.
Водночас, за його словами, ворог дошкуляє авіацією, яка скидає авіабомби.
"Лише за травень ворожа авіація скинула понад 3200 КАБів по всій території України. А лише від початку червня - понад 1050 авіаційних снарядів ворожа армія закинула якраз по позиціях наших захисників та по мирних населених пунктах і містах", - зазначив речник.
За останніми даними Генштабу, від початку доби, 17 червня, на лінії фронту зафіксовано 52 боєзіткнення. Наразі найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку. Також росіяни активізувались й на Харківському.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що наразі росіяни намагаються розширити географію бойових дій, оскільки розуміють, що постачання зброї та винищувачів F-16 гратимуть на користь України.
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