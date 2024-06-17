ЗСУ вибивають росіян з рубежів оборони та вогневих точок, - ОСУВ "Хортиця"

"Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають його оборонні рубежі та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії і займаємо їх вогневі позиції та вибиваємо з рубежів. Тому тактична ситуація досить динамічна", - розповів Волошин.

За його словами, Сили оборони проводять на певних ділянках фронту успішні дії, а ворогу доводиться оборонятися.

Речник також зазначив, що ЗСУ зараз не відчувають снарядного голоду. Водночас додав, що "все пізнається в порівнянні".

"На тлі використання ворогом великої кількості боєприпасів, вони нас переважали раніше кількісно, але наші ЗСУ переважають якісно. Ми витрачаємо з розумом кожен снаряд - у ціль", - додав він.

Як розповів Волошин, вчора, 16 червня, у східній операційній зоні було знищено понад 960 окупантів, два танки й 17 бронемашин, 10 гармат і мінометів, а також понад 20 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Окрім того, ЗСУ знищили 42 укриття та 8 складів з боєприпасами разом з окупантами.

Водночас, за його словами, ворог дошкуляє авіацією, яка скидає авіабомби.

"Лише за травень ворожа авіація скинула понад 3200 КАБів по всій території України. А лише від початку червня - понад 1050 авіаційних снарядів ворожа армія закинула якраз по позиціях наших захисників та по мирних населених пунктах і містах", - зазначив речник.