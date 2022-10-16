ЗСУ "вибивають" РФ із Запорізької області: знищено склади, комплекси С-300 та 200 солдатів

Днями українські військові вразили 7 позицій окупантів, знищивши російську техніку, у тому числі чотири комплекси С-300, та живу силу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, тільки останніми днями:

"Збройні Сили України продовжують готувати Запорізьку область до повного звільнення від рашистів", - написав він.

Як повідомлялось, за останню добу ЗСУ знищили ще 300 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 тисяч своїх військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.