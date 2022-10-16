ВСУ "выбивают" РФ из Запорожской области: уничтожены склады, комплексы С-300 и 200 солдат

На днях украинские военные поразили 7 позиций оккупантов, уничтожив российскую технику, в том числе четыре комплекса С-300, и живую силу врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Вооруженные Силы Украины продолжают готовить Запорожскую область к полному освобождению от рашистов", - написал он.
По его словам, только в последние дни:
Как сообщалось, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 тысяч своих военных.
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