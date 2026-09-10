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ЗСУ вгатили одразу по трьох кораблях у Новоросійську

14:23 10.09.2026 Чт
2 хв
Однак це ще не все
aimg Юлія Капітонова
Фото: Вдалося "вполювати" фрегат "Адмирал Ессен"(Getty Images)

9 вересня Сили оборони України успішно уразили три кораблі РФ, які на той момент базувалися в Новоросійську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Як пояснили українські воїни, після проведення аналізу додаткових даних підтверджено ураження:

  • малого морського тральщика "Железняков";
  • фрегата "Адмирал Ессен";
  • великого десантного корабля проєкту 11711 "Петр Моргунов".

Ба більше, цього ж дня Сили оборони завдали ударів по мазутних сховищах у Новоросійську Краснодарського краю РФ.

Що відомо про уражені російські кораблі

"Железняков" - російський морський тральщик проєкту 12660 "Рубін":

  • призначений насамперед для пошуку та знищення морських мін;
  • увійшов до складу Чорноморського флоту РФ у 1988 році;
  • водотоннажність - близько 1 228 тонн, довжина - 67,8 метра;
  • максимальна швидкість - до 18 вузлів;
  • на борту є 76-мм гармата АК-176, 30-мм установка АК-630 та засоби протимінної боротьби.

"Адмирал Ессен" - російський фрегат проєкту 11356:

  • увійшов до складу Чорноморського флоту у 2016 році;
  • довжина - 124,8 метра, водотоннажність - близько 4 тисяч тонн;
  • може розвивати швидкість до 30 вузлів;
  • основне ударне озброєння - вісім ракет "Калибр-НК";
  • має системи протиповітряної оборони, артилерію та протичовнове озброєння.

"Петр Моргунов" - великий десантний корабель проєкту 11711:

  • призначений для перевезення та висадки морського десанту, а також військової техніки;
  • увійшов до складу ВМФ РФ у грудні 2020 року;
  • повна водотоннажність становить близько 6 тисяч тонн;
  • довжина - близько 135 метрів, максимальна швидкість - 18 вузлів;
  • може перевозити до 300 військовослужбовців і значну кількість бронетехніки;
  • на борту передбачено базування двох вертольотів Ка-29.
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