ЗСУ вгатили одразу по трьох кораблях у Новоросійську

9 вересня Сили оборони України успішно уразили три кораблі РФ, які на той момент базувалися в Новоросійську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Як пояснили українські воїни, після проведення аналізу додаткових даних підтверджено ураження:
Ба більше, цього ж дня Сили оборони завдали ударів по мазутних сховищах у Новоросійську Краснодарського краю РФ.
"Железняков" - російський морський тральщик проєкту 12660 "Рубін":
"Адмирал Ессен" - російський фрегат проєкту 11356:
"Петр Моргунов" - великий десантний корабель проєкту 11711:
До речі, нещодавно стало відомо про перші наслідки нової атаки ЗСУ на Новоросійськ та Анапу.
Окрім того, ми розповідали, де саме на фронті почали відступати російські війська протягом останніх днів.