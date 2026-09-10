ВСУ ударили сразу по трем кораблям в Новороссийске

9 сентября Силы обороны Украины успешно поразили три корабля РФ, которые на тот момент находились в Новороссийске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Как объяснили украинские воины, после проведения анализа дополнительных данных подтверждено поражение:
Более того, в этот же день Силы обороны нанесли удары по мазутным хранилищам в Новороссийске Краснодарского края РФ.
"Железняков" - российский морской тральщик проекта 12660 "Рубин":
"Адмирал Эссен" - фрегат проекта 11356:
"Петр Моргунов" - большой десантный корабль проекта 11711:
Кстати, недавно стало известно о первых последствиях новой атаки ВСУ на Новороссийск и Анапу.
Кроме того, мы рассказывали, где именно на фронте начали отступать российские войска в последние дни.