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ЗСУ вгатили по місцю зберігання та запуску дронів у Криму і ворожій РЛС

11:21 07.08.2026 Пт
1 хв
Також під удари захисників потрапили російські ретранслятори безпілотників
aimg Юлія Капітонова
Фото: ЗСУ провели низку нових успішних операцій (wikimedia.org)

Минулої ночі Сили оборони України завдали ударів по низці важливих російських об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, під удари потрапили ворожа РЛС раннього виявлення, а також ретранслятори дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

За словами українських бійців, радіолокаційну станцію раннього виявлення вдалося "вполювати" біля Оленівки у Криму.

Ба більше, під удари ЗСУ потрапило місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського. Вона також розташоване на півострові.

"Підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" - в Оленівці (АР Крим) та Залізному Порту (Херсонська область)", - йдеться в заяві Генштабу.

Що важливо розуміти, наземні ретранслятори ворог активно використовує для забезпечення стійкого зв'язку і передачу команд між операторами та ударними безпілотними літальними апаратами. Завдяки ним росіяни можуть збільшувати дальність своїх ударів.

Також Сили оборони України успішно атакували склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі Мелітополі та ремонтний підрозділ окупаційних військ поблизу Якимівки Запорізької області.

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