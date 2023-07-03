ЗСУ вели контрнаступальні операції на 6 ділянках фронту, є успіхи, - ISW

Військові ЗСУ провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту, і на деяких з них досягли успіхів у ході операцій.
Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
У Міноборони РФ, а також низка інших російських джерел стверджували, що ЗСУ вели наступальні операції на Лиманському напрямку, в районі Бахмута, на лінії фронту Авдіївка - Донецьк, на заході Донецької області, на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.
Офіційний представник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив 2 липня, що наші військові продовжують невстановлений наступ на флангах навколо Бахмута.
Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ мали невстановлені успіхи на південний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
На кадрах із геолокацією, опублікованих 1 липня, видно, що українські війська просувалися на північний схід від Володимирівки (12 км на південний схід від Вугледару) на заході Донецької області.
Російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували контрнаступальні операції на південь та південний захід від Орєхова у західній частині Запорізької області.
Колаборант та представник окупаційної "адміністрації" в Запорізькій області Володимир Рогов заявив, що українські сили просунулися до позицій російських траншів у районі Роботине (12 км на південь від Оріхова), і що в цих окопах триває рукопашний бій.
У звіті зазначається, що деякі російські джерела продовжують описувати ці контрнаступальні операції ЗСУ як "дрібніші" тактичні дії, ніж ранні українські контрнаступальні операції.
Як поінформували раніше у Генштабі ЗСУ, підрозділи українських військ продовжують наступальні операції на трьох напрямках - Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському.
Також повідомлялося, що спікер Східного угруповання військ Сергій Черевий зауважив, що ЗСУ просуваються під Бахмутом, мають успіхи на флангах. Проте, за його словами, окупанти посилили атаки на Лимансько-Куп'янському напрямку..
Нагадаємо, що у зведенні Генштабу ЗСУ також повідомили, що загарбники зосереджуються на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. На думку експертів ISW, російське командування може перекинути під Бахмут сили з інших напрямків, щоб стримати наступ українських захисників.
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