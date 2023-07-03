ЗСУ вели контрнаступальні операції на 6 ділянках фронту, є успіхи, - ISW

У Міноборони РФ, а також низка інших російських джерел стверджували, що ЗСУ вели наступальні операції на Лиманському напрямку, в районі Бахмута, на лінії фронту Авдіївка - Донецьк, на заході Донецької області, на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.

Офіційний представник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив 2 липня, що наші військові продовжують невстановлений наступ на флангах навколо Бахмута.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ мали невстановлені успіхи на південний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

На кадрах із геолокацією, опублікованих 1 липня, видно, що українські війська просувалися на північний схід від Володимирівки (12 км на південний схід від Вугледару) на заході Донецької області.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували контрнаступальні операції на південь та південний захід від Орєхова у західній частині Запорізької області.

Колаборант та представник окупаційної "адміністрації" в Запорізькій області Володимир Рогов заявив, що українські сили просунулися до позицій російських траншів у районі Роботине (12 км на південь від Оріхова), і що в цих окопах триває рукопашний бій.

У звіті зазначається, що деякі російські джерела продовжують описувати ці контрнаступальні операції ЗСУ як "дрібніші" тактичні дії, ніж ранні українські контрнаступальні операції.

Ключові висновки:

2 липня РФ завдала ще однієї серії ракетних та безпілотних ударів по півдні України та Києву.

Конфлікт Міноборони РФ зі спільнотою "воєнкорів" через тривіальну бойову операцію може свідчити про те, що російське військове командування не думає, що в нього є якісь інші успіхи, про які можна було б доповісти Путіну на тлі контрнаступу ЗСУ.

Спроба Міноборони РФ перебільшити можливу тактичну перемогу російських сил біля Антонівського мосту та зусилля відомства щодо обмеження інформації, що суперечить один одному, призвели до зворотних результатів.

Путін, як і раніше, стоїть перед вибором: або стати на бік Міноборони РФ, щоб захистити свою ослаблену репутацію, або зберегти свою підтримку серед провоєнних ультранаціоналістичних блогерів та їхніх покровительських мереж.

Російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на лінії фронту Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

Українські та російські сили продовжували проводити обмежені наземні атаки навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка - Донецьк.

Повідомляється, що ЗСУ провели обмежені наступальні операції на заході Донецької області та станом на 2 липня просунулися вперед.

Російські джерела стверджували, що російські та українські сили вели обмежені наступальні операції у районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей.

Російські джерела стверджують, що станом на 2 липня ЗСУ займають обмежені позиції у східному (лівобережжі) Херсонської області у районі Антонівського мосту.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада планує створити регіональні центри з розробки безпілотників у Нижньому Новгороді, а також в окупованих Севастополі (АР Крим) та Маріуполі (Донецька область).

Українські та білоруські джерела повідомили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та інші білоруські офіційні особи та громадяни беруть активну участь у депортації українських дітей з окупованих територій до Білорусі.

Ситуація на фронтах

Як поінформували раніше у Генштабі ЗСУ, підрозділи українських військ продовжують наступальні операції на трьох напрямках - Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському.

Також повідомлялося, що спікер Східного угруповання військ Сергій Черевий зауважив, що ЗСУ просуваються під Бахмутом, мають успіхи на флангах. Проте, за його словами, окупанти посилили атаки на Лимансько-Куп'янському напрямку..

Нагадаємо, що у зведенні Генштабу ЗСУ також повідомили, що загарбники зосереджуються на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. На думку експертів ISW, російське командування може перекинути під Бахмут сили з інших напрямків, щоб стримати наступ українських захисників.