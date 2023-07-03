ВСУ вели контрнаступательные операции на 6 участках фронта, есть успехи, - ISW

Военные ВСУ провели контрнаступательные операции на шести участках фронта, и на некоторых их них добились успехов в ходе операций.
К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
В Минобороны РФ, а также ряд других российских источников утверждали, что ВСУ вели наступательные операции на Лиманском направлении, в районе Бахмута, на линии фронта Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой области, на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области.
Официальный представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил 2 июля, что наши военные продолжают неустановленное наступление на флангах вокруг Бахмута.
Российский "военкор" заявил, что ВСУ имели неустановленные успехи к юго-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
На кадрах с геолокацией, опубликованных 1 июля, видно, что украинские войска продвигались к северо-востоку от Владимировки (12 км к юго-востоку от Угледара) на западе Донецкой области.
Российские источники утверждали, что ВСУ продолжали контрнаступательные операции к югу и юго-западу от Орехова в западной части Запорожской области.
Коллаборант и представитель оккупационной "администрации" в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские силы продвинулись к позициям российских траншей в районе Роботино (12 км к югу от Орехова), и что в этих окопах идет рукопашный бой.
В отчете указывается, что некоторые российские источники продолжают описывать эти контрнаступательные операции ВСУ как "более мелкие" тактические действия, чем ранние украинские контрнаступательные операции.
Как проинформировали ранее в Генштабе ВСУ, подразделения украинских войск продолжают наступательные операции на трех направлениях - Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском.
Также сообщалось, что спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что ВСУ продвигаются под Бахмутом, имеют успехи на флангах. Однако, по его словам, оккупанты усилили атаки на Лиманско-Купянском направлении.
Напомним, что в сводке Генштаба ВСУ также сообщили, что захватчики сосредотачиваются на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. По мнению экспертов ISW, российское командование может перебросить под Бахмут силы из других направлений, чтобы сдержать наступление украинских защитников.
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