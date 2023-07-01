ЗСУ ведуть наступальні дії та закріпляються відразу на кількох напрямках: карти боїв ISW

Українські військові ведуть наступальні дії на адмінкордоні між Донецькою та Запорізькою областями та на Бахмутському напрямку і закріпляються на нових позиціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Президент Володимир Зеленський заявив, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Україна планує показати певні результати на фронті.
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