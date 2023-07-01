ВСУ наступают и закрепляются на новых позициях на нескольких направлениях: карты боев ISW

Украинские военные ведут наступательные действия на админгранице между Донецкой и Запорожской областями и на Бахмутском направлении и закрепляются на новых позициях.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
Президент Владимир Зеленский заявил, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Украина планирует показать определенные результаты на фронте.
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