ЗСУ ведуть наступальні дії та закріпляються відразу на кількох напрямках: карти боїв ISW

Українські військові ведуть наступальні дії на адмінкордоні між Донецькою та Запорізькою областями та на Бахмутському напрямку і закріпляються на нових позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб України повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на Новоселівському напрямку, поблизу Білогорівки і Роздолівки. Військові блогери РФ стверджували, що російські та українські війська ведуть позиційні бої біля Синьківки та Дворічної.

Російське джерело стверджувало, що сили РФ побудували оборонну лінію вздовж Сіверського Дінця. Також, російські джерела стверджували, що українські сили розпочали наступ у невстановленому районі на Лиманському напрямку.





Бої у Донецькій області

Українські сили продовжували контрнаступ та, як повідомляється, досягли певних успіхів у районі Бахмута 30 червня. Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на лінії Привілля-Залізянське та закріпили нові позиції.

Російські блогери стверджували, що українські війська досягли успіхів біля дамби Курдюмівка приблизно в 13 км на південний захід від Бахмута. Також повідомляли , що українські сили продовжували атакувати на північ від Бахмута поблизу Ягідного, Берхівки, Дубово-Василівки; на захід від Бахмута в районі Іванівського; на південний захід поблизу Північного, Озарянівки, Курдюмівки та Кліщіївки .

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили не перебувають у межах міста Бахмут, але зберігають контроль над південно-західною околицею міста. У Генштабі України повідомили, що російські війська завдали невдалих наземних ударів поблизу Бахмута, Богданівки та Іванівського.

Речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що угруповання російських військ на Бахмутському напрямку налічує понад 330 танків, 140 артилерійських систем, а також 50,3 тис. особового складу, включаючи ВДВ, піхотні частини, підрозділи БАРС та невеликі підрозділи приватної військової компанії "Ветерани". Череватий зазначив, що в районі Бахмута немає особового складу ПВК "Вагнера".

Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на північ від Авдіївки, на захід від Новобахмутівки та в Красногорівку. Російський блогер стверджував, що українські сили атакували російські позиції на лінії Красногорівка-Крута Балка, і висловив стурбованість тим, що українські сили можуть захопити Веселе.

У Генштабі України повідомили, що російські війська завдали невдалих наземних ударів поблизу Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки





"Південна вісь"

30 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. У Генштабі України повідомили, що ЗСУ досягли невизначеного часткового успіху на рубежі Левадне-Приютне та зміцнилися на досягнутих ділянках.

Російський блогер заявив, що станом на 30 червня українські війська покращили свої тактичні позиції на лінії Старомайорське — Рівнопіль. У Генштабі України повідомили, що українські війська досягли часткового успіху на лінії Мала Токмачка-Очеретувате та закріпилися на новодосягнутих рубежах.

Російські війскьові блогери стверджували, що погані погодні умови на заході Запорізької області, нібито, уповільнили темп українських операцій і що на цій ділянці фронту ведуться переважно позиційні бої.

В районі Оріхова 29 червня і 30 червня йшов дощ, хоча ці зливи, ймовірно, не погіршили здатність маневрувати бронетехнікою, а зафіксований вітер у цьому районі, ймовірно, був недостатньо сильним, щоб викликати тривалі збої в роботі авіаційних підрозділів.

Російські джерела стверджували, що українські війська намагалися прорвати російську оборону біля П’ятихаток і досягли незначного просування в цьому районі.

ЗСУ повідомило, що українські війська завдали успішних ударів по російському штабу та складу паливно-мастильних матеріалів у передмісті Бердянська. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 червня, показують стовпи диму. Російські джерела стверджували, що українські сили запустили шість крилатих ракет Storm Shadow по цілях поблизу Бердянська.



