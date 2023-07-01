ВСУ наступают и закрепляются на новых позициях на нескольких направлениях: карты боев ISW
Украинские военные ведут наступательные действия на админгранице между Донецкой и Запорожской областями и на Бахмутском направлении и закрепляются на новых позициях.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Генштаб Украины сообщил, что ВСУ отразили российские атаки на Новоселовском направлении, вблизи Белогоровки и Раздолевки. Военные блоггеры РФ утверждали, что российские и украинские войска ведут позиционные бои у Синьковки и Двуречной.
Российский источник утверждал, что силы РФ построили оборонительную линию вдоль Северского Донца. Также российские источники утверждали, что украинские силы начали наступление в неустановленном районе на Лиманском направлении.
Бои в Донецкой области
Украинские силы продолжали контрнаступление и, как сообщается, добились определенных успехов в районе Бахмута 30 июня. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха на линии Приволье-Зализнянское и закрепили новые позиции.
Российские блоггеры утверждали, что украинские войска преуспели у дамбы Курдюмовка примерно в 13 км юго-западнее Бахмута. Также сообщали , что украинские силы продолжали атаковать к северу от Бахмута вблизи Ягодного, Берховки, Дубово-Василовки; к западу от Бахмута в районе Ивановского; юго-западнее Северного, Озаряновки, Курдюмовки и Клещиевки.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы не находятся в черте города Бахмут, но сохраняют контроль над юго-западной окраиной города. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары вблизи Бахмута, Богдановки и Ивановского.
Представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что группировка российских войск на Бахмутском направлении насчитывает более 330 танков, 140 артиллерийских систем, а также 50,3 тыс. личного состава, включая ВДВ, пехотные части, подразделения БАРС и небольшие подразделения частной военной компании "Ветераны". Череватый отметил, что в районе Бахмута нет личного состава ЧВК "Вагнера".
Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись севернее Авдеевки, западнее Новобахмутовки и Красногоровки. Российский блогер утверждал, что украинские силы атаковали российские позиции на линии Красногоровка-Крута Балка и выразил обеспокоенность тем, что украинские силы могут захватить Веселое.
В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары вблизи Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки.
"Южная ось"
30 июня украинские войска продлили контрнаступательные действия на административной границе между Донецкой и Запорожской областями. В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ добились неопределенного частичного успеха на рубеже Левадное-Приютное и укрепились на достигнутых участках.
Российский блогер заявил, что по состоянию на 30 июня украинские войска улучшили свои тактические позиции на линии Старомайорское - Ровнополь. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска добились частичного успеха на линии Малая Токмачка-Очеретоватое и закрепились на вновь достигнутых рубежах.
Российские военные блоггеры утверждали, что плохие погодные условия на западе Запорожской области якобы замедлили темп украинских операций и что на этом участке фронта ведутся преимущественно позиционные бои.
В районе Орехова 29 июня и 30 июня шел дождь, хотя эти ливни, вероятно, не усугубили способность маневрировать бронетехникой, а зафиксированный ветер в этом районе, вероятно, был недостаточно сильным, чтобы вызвать длительные сбои в работе авиационных подразделений.
Российские источники утверждали, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону возле Пятихаток и добились незначительного продвижения в этом районе.
ВСУ сообщило, что украинские войска нанесли успешные удары по российскому штабу и составу горюче-смазочных материалов в пригороде Бердянска. Геолокационные кадры, опубликованные 30 июня, показывают столбы дыма. Российские источники утверждали, что украинские силы запустили шесть крылатых ракет Storm Shadow по целям вблизи Бердянска.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Украина планирует показать определенные результаты на фронте.
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