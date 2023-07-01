ВСУ наступают и закрепляются на новых позициях на нескольких направлениях: карты боев ISW

Украинские военные ведут наступательные действия на админгранице между Донецкой и Запорожской областями и на Бахмутском направлении и закрепляются на новых позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб Украины сообщил, что ВСУ отразили российские атаки на Новоселовском направлении, вблизи Белогоровки и Раздолевки. Военные блоггеры РФ утверждали, что российские и украинские войска ведут позиционные бои у Синьковки и Двуречной.

Российский источник утверждал, что силы РФ построили оборонительную линию вдоль Северского Донца. Также российские источники утверждали, что украинские силы начали наступление в неустановленном районе на Лиманском направлении.





Бои в Донецкой области

Украинские силы продолжали контрнаступление и, как сообщается, добились определенных успехов в районе Бахмута 30 июня. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха на линии Приволье-Зализнянское и закрепили новые позиции.

Российские блоггеры утверждали, что украинские войска преуспели у дамбы Курдюмовка примерно в 13 км юго-западнее Бахмута. Также сообщали , что украинские силы продолжали атаковать к северу от Бахмута вблизи Ягодного, Берховки, Дубово-Василовки; к западу от Бахмута в районе Ивановского; юго-западнее Северного, Озаряновки, Курдюмовки и Клещиевки.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы не находятся в черте города Бахмут, но сохраняют контроль над юго-западной окраиной города. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары вблизи Бахмута, Богдановки и Ивановского.

Представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что группировка российских войск на Бахмутском направлении насчитывает более 330 танков, 140 артиллерийских систем, а также 50,3 тыс. личного состава, включая ВДВ, пехотные части, подразделения БАРС и небольшие подразделения частной военной компании "Ветераны". Череватый отметил, что в районе Бахмута нет личного состава ЧВК "Вагнера".

Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись севернее Авдеевки, западнее Новобахмутовки и Красногоровки. Российский блогер утверждал, что украинские силы атаковали российские позиции на линии Красногоровка-Крута Балка и выразил обеспокоенность тем, что украинские силы могут захватить Веселое.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары вблизи Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки.





"Южная ось"

30 июня украинские войска продлили контрнаступательные действия на административной границе между Донецкой и Запорожской областями. В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ добились неопределенного частичного успеха на рубеже Левадное-Приютное и укрепились на достигнутых участках.

Российский блогер заявил, что по состоянию на 30 июня украинские войска улучшили свои тактические позиции на линии Старомайорское - Ровнополь. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска добились частичного успеха на линии Малая Токмачка-Очеретоватое и закрепились на вновь достигнутых рубежах.

Российские военные блоггеры утверждали, что плохие погодные условия на западе Запорожской области якобы замедлили темп украинских операций и что на этом участке фронта ведутся преимущественно позиционные бои.

В районе Орехова 29 июня и 30 июня шел дождь, хотя эти ливни, вероятно, не усугубили способность маневрировать бронетехникой, а зафиксированный ветер в этом районе, вероятно, был недостаточно сильным, чтобы вызвать длительные сбои в работе авиационных подразделений.

Российские источники утверждали, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону возле Пятихаток и добились незначительного продвижения в этом районе.

ВСУ сообщило, что украинские войска нанесли успешные удары по российскому штабу и составу горюче-смазочных материалов в пригороде Бердянска. Геолокационные кадры, опубликованные 30 июня, показывают столбы дыма. Российские источники утверждали, что украинские силы запустили шесть крылатых ракет Storm Shadow по целям вблизи Бердянска.



