ЗСУ ведуть наступ та закріплюють позиції на двох південних напрямках, - Генштаб

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - заявили у Генштабі.

Окрім цього, авіаційні удари було завдано по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Вдалось знищити зенітно-ракетний комплекс противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 ворожих засоби протиповітряної оборони.

Росія зазнає втрат на війні

Міноборони Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ. Також невідомі втрати серед найманців російських ПВК.

Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.