ЗСУ ведуть наступ на півдні, окупанти шукають нові ресурси для мобілізації, - Генштаб

ЗСУ минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ просунулися на 7 кілометрів і взяли під контроль 6 населених пунктів. На напрямі Первомайське-Херсон українські війська прогнали окупантів із 6 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпро. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Удари ворога зазнали районів населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Продовжується формування російсько-білоруського угруповання військ біля республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, у районі населеного пункту Грем'яч Чернігівської області;

– з мінометів, у районі населеного пункту Грем'яч Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілка, Тернова, Стариця, Вовчанськ та Колодязне;

– з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілка, Тернова, Стариця, Вовчанськ та Колодязне; на Куп'янському та Лиманському напрямках – за артилерією різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Лісова Стінка, Стельмахівка, М'ясожарівка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;

напрямках – за артилерією різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Лісова Стінка, Стельмахівка, М'ясожарівка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман; на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;

– з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Першотравневе, Невельське, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Першотравневе, Невельське, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новосілка, Нескучне, Новопіль, Темірування, Ольговський, Успенівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне;

напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новосілка, Нескучне, Новопіль, Темірування, Ольговський, Успенівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне; на Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів безпосередньо зазнали Мусіївка, Іллінка та Новокиївка Дніпропетровської області.

З метою недопущення просування підрозділів сил оборони, окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для прискорення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються залучити цивільне місцеве населення.

Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку.

Також відбувається підготовка мобілізованих у військових навчальних закладах на території Росії. Так, за наявною інформацією, очікується надсилання чергової партії зазначеної категорії осіб у другій декаді листопада зі Смоленська. Зазначена група проходила підготовку з урахуванням військової академії протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогові 8 ударів. Під поразку потрапили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони супротивника.

Воїни ракетних військ та артилерії за добу вразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та інші важливі військові об'єкти російських окупантів.