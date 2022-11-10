ВСУ ведут наступление на юге, оккупанты ищут новые ресурсы для мобилизации, - Генштаб

ВСУ за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск продвинулись на 7 километров и взяли под контроль 6 населенных пунктов. На направлении Первомайское-Херсон украинские войска прогнали оккупантов из 6 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудование оборонных рубежей на левом берегу реки Днепр. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Удары врага подверглись районам населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области;

– из минометов, в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области; на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Терновая, Старица, Огирево, Волчанск и Колодезное;

– из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Терновая, Старица, Огирево, Волчанск и Колодезное; на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Лесная Стенка, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман;

направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Лесная Стенка, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман; на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

– из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка, Нескучное, Новополь, Темировка, Ольговское, Успеновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Орловское;

направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка, Нескучное, Новополь, Темировка, Ольговское, Успеновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Орловское; на Южнобужском направлении артиллерийских обстрелов непосредственно подверглись Мусиевка, Ильинка и Новокиевка Днепропетровской области.

С целью недопущения продвижения подразделений сил обороны оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить гражданское местное население.

Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении, на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержка отступивших с Харьковского направления военнослужащих.

Также идет подготовка мобилизованных в военных учебных заведениях на территории России. Так, по имеющейся информации, ожидается отправка очередной партии указанной категории лиц во второй декаде ноября из Смоленска. Указанная группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 8 ударов. Под поражение попали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.

Воины ракетных войск и артиллерии в сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и другие важные военные объекты российских оккупантов.