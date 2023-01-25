ЗСУ ведуть бої за трасу на Сватове, а окупанти намагаються наступати на Бахмут: карти боїв

Українські військові ведуть бої за контроль траси на Сватове Луганської області. Окупанти, у свою чергу, не залишають спроб просунутися на околиці Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: ЗСУ ведуть бої за контроль траси на Сватове

Війська РФ продовжували обмежені контратаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, а ЗСУ, як повідомляється, продовжували контрнаступальні операції в районі Кремінної 24 січня. Український Генштаб повідомив, що російські сили продовжують перекидати велику кількість мобілізованих військовослужбовців на передову у Луганській області.

Українські війська ведуть бої за контроль над трасою Н-26, яка веде до Сватового. ВСУ також намагаються утримати позиції в районі Новоселовського та витіснити російські війська з цього району, щоб відновити контрнаступ.

Українські війська продовжують використовувати невеликі групи, щоб зайняти позиції в лісах навколо Кремінної та вести піхотні атаки на Кремінну з півдня.

Донецький напрямок: бойовики ПВК "Вагнера" не залишають спроб наступу на Бахмут

Українські війська відбили атаки окупантів у районі самого Бахмута; в межах 22 км на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки, Роздолівки, Села та Червоної Гори; та за 7 км на південний захід від Бахмута біля Кліщівки.

Кадри з геолокацією, опубліковані 23 січня, ймовірно, вказують на те, що російські війська просунулися на захід від Підгородного (5 км на північний схід від Бахмута) і контролюють населений пункт. Російські блогери стверджують, що бойовики ПВК "Вагнера" продовжували спроби наступу на південній, північній та східній околицях Бахмута. На кадрах з геолокацією, опублікованих 23 січня, видно російські сили на південь від Бахмута та на захід від Кліщівки.

Російські джерела продовжують хибно стверджувати, що війська РФ перекривають українські наземні шляхи сполучення до Бахмута. Експерти ISW вважають, що окупанти не змогли перерізати більшість українських шляхів сполучення до Бахмута.

Війська РФ також продовжили наступальні дії в районі Авдіївка-Донецьк. За повідомленням Генштабу України, українські війська відбили атаки російських військ у районі Новобахмутівки (14 км на північний схід від Авдіївки) та за 32 км на південний захід від Авдіївки в районі Красногорівки, Водяного та Мар'їнки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 та 23 січня, показують, що російські війська, ймовірно, вийшли на околиці Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки). Також ЗСУ завдали удару за допомогою HIMARS по залізничній інфраструктурі в Іловайську (14 км на схід від Донецька) у ніч з 23 на 24 січня.

Російські джерела стверджували, що 24 січня російські війська почали наступ у районі Вугледару. Ймовірно, ця заява призначалася для створення позитивних наративів, щоби відвернути увагу від відсутності прогресу в Бахмуті.

Південний напрямок: спецназ ЗСУ здійснив рейд лівобережжям Херсонської області

Окупанти, ймовірно, продовжували завдавати обмежених ударів у Запорізькій області. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська перевезли 450 поранених до шпиталю у Дніпрорудному Запорізькій області (в межах 30 км від передбачуваної лінії фронту) після невстановлених боїв з українськими військами, підтверджуючи російські повідомлення про те, що останнім часом у Запорізькому секторі велися бойові дії.

ГУР МО України опублікувало кадри, на яких український спецназ проводить нічний рейд у районі Нової Каховки на лівому березі Дніпра. У ході рейду ЗСУ виявили російський передовий пункт дислокації та знищили російський командний пункт.