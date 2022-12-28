Британська розвідка назвала головний пункт російської оборони на Донбасі

Останніми днями Росія зміцнила сектор своєї лінії фронту поблизу Кремінної у Луганській області, оскільки місто перебуває під постійним тиском з боку українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, Кремінна була відносно вразлива з того часу, як у жовтні українські війська просунулися через місто Лиман на захід.

За даними британської розвідки, Росія побудувала нові великі оборонні споруди в цьому районі і, ймовірно, приділятиме першочергову увагу утриманню лінії фронту саме тут. Цей район має важливе логістичне значення для Донбаського фронту Росії, а також є важливим містом Луганської області.

Кремль стверджує, що "звільнення" цієї території є основним виправданням війни, нагадали у Міноборони Британії.