ЗСУ вдосконалили американські всюдиходи Lancer: що змінила інтеграція Starlink

Lancer проти бездоріжжя та FPV-дронів

Домінування розвідувальних та FPV-дронів на полі бою російсько-української війни створило величезні "зони заборони доступу", де будь-яке пересування людини чи класичної бойової техніки призводить до миттєвого удару з повітря чи артилерійського обстрілу.

Це змусило українських стратегів шукати порятунку у наземній автономії.

Наша держава вже активно будує власні легкі наземні платформи для евакуації поранених і підвезення боєприпасів. Проте більшість вітчизняних розробок працює на акумуляторах і має обмежену вантажність - до 250 кілограмів.

Натомість американські безпілотні машини Forterra Lancer, створені на базі комерційних квадроциклів Polaris, оснащені бензиновими двигунами та здатні перевозити до 750 кг вантажу.

За даними військових, з моменту прибуття на фронт у жовтні минулого року ці машини

здійснили понад 1100 бойових місій,

подолали понад 4000 км,

перевезли понад 350 тонн вантажів,

успішно евакуювали 88 поранених бійців.

Еволюція через бойовий досвід

Спочатку українські військові поставилися до американської техніки скептично, оскільки базове програмне забезпечення Forterra було занадто оптимізоване під специфічні стандарти армії США.

Проте пряма адаптація на місцях - зокрема, інтеграція антен супутникового інтернету Starlink - перетворила всюдиходи на високоефективну зброю.

Водночас реальність боїв показала і ліміти сучасної автономії. Наразі ЗСУ переважно керують всюдиходами дистанційно (телеоперація), а не в автоматичному режимі.

Поточні алгоритми автопілота орієнтуються на складній пересіченій місцевості, однак поки не здатні самостійно ідентифікувати загрози, реагувати на раптову появу ворожої піхоти чи засідки в режимі реального часу.

Крім того, кілька одиниць техніки було втрачено у багнюці, де вони ставали легкою мішенню для російської артилерії.

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Генеративний ШІ на службі армії США

Для Forterra, яка залучила понад 500 мільйонів доларів венчурних інвестицій, досвід в Україні став безцінним джерелом даних про роботу систем в умовах жорсткої радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Наразі інженери компанії працюють над поєднанням класичних автомобільних автопілотів із найновішим генеративним ШІ.

Це дозволить машинам самостійно ухвалювати узагальнені рішення в непередбачуваних ситуаціях - наприклад, під час проходження мінних полів чи взаємодії зі збройними системами, де відкритий код цивільних ШІ є безсилим.

Головним викликом, який українські захисники поставили перед американськими розробниками, є радикальне здешевлення платформ.

Попри використання комерційних ланцюжків Polaris, висока вартість сенсорних стеків Forterra не дозволяє витрачати ці машини так само вільно, як дрони.

Зниження ціни виробництва та підвищення автономності алгоритмів дозволять масштабувати постачання і зберегти життя сотень військових логістів на передовій.