ЗСУ вдарили по важливих об'єктах РФ на окупованій частині України: що вдалось уразити

"Українські ударні БПЛА влучили в радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" на території тимчасово окупованої Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Також ракетні війська Збройних Сил України вдарили по станціях та комплексах на тимчасово окупованій території Донецької області.

"ЗСУ завдали вогневого ураження по комплексу "Бук-М3" та радіолокаційній станції 9С32М зенітного ракетного комплексу С-300", - зазначили у Генштабі, де додають, що масштаби пошкоджень уточнюються.

Сили оборони України запевняють, що завдаватимуть подібних ударів до повного припинення збройної агресії РФ проти України.