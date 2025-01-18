ВСУ ударили по важным объектам РФ на оккупированной части Украины: что удалось поразить

"Украинские ударные БПЛА попали в радиолокационную станцию "Небо-СВУ" на территории временно оккупированной Херсонской области", - говорится в сообщении.

Также ракетные войска Вооруженных Сил Украины ударили по станциям и комплексам на временно оккупированной территории Донецкой области.

"ВСУ нанесли огневое поражение по комплексу "Бук-М3" и радиолокационной станции 9С32М зенитного ракетного комплекса С-300", - отметили в Генштабе, где добавляют, что масштабы повреждений уточняются.

Силы обороны Украины уверяют, что будут наносить подобные удары до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.