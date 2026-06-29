ЗСУ вдарили по трьох мостах на Донбасі, через які РФ перекидала війська

Українські військові уразили автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині.

"Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів", - зазначили в Генштабі.

Результати ударів наразі уточнюються.

Крім того, Сили оборони уразили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області.

Також під удари потрапили три пункти управління безпілотниками противника поблизу Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області РФ та Бахмута Донецької області. Окремо було уражено пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби окупантів у районі Великої Новосілки.

Окрім цього, після додаткового аналізу підтверджено ураження двох об'єктів військового зв'язку в районі населеного пункту Миняєво Московської області РФ 26 червня. За інформацією Генштабу, одну будівлю було знищено, ще одна зазнала значних пошкоджень із частковим руйнуванням.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на порушення системи управління, військової логістики та забезпечення російського агресора", - підсумували у Генштабі.