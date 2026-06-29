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ВСУ ударили по трем мостам на Донбассе, через которые РФ опрокидывала войска

18:05 29.06.2026 Пн
2 мин
Но это были не единственные цели. Что еще оказалось под ударами ВСУ?
aimg Мария Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

Силы обороны Украины 28 июня и в ночь на 29 июня нанесли серию ударов по важным военным объектам российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Украинские военные поразили автомобильный мост в районе Новоазовска Донецкой области, а также два железнодорожных моста в Луганской области.

"Эти объекты противник использует для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств", - отметили в Генштабе.

Результаты ударов пока уточняются.

Кроме того, Силы обороны поразили состав материально-технических средств окупантов в районе Новосветловки Луганской области.

Также под удары попали три пункта управления беспилотниками противника вблизи Гуляйполя Запорожской области, Теткиного Курской области РФ и Бахмута Донецкой области. Отдельно был поражен пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы оккупантов в районе Великой Новоселки.

Кроме того, после дополнительного анализа подтверждено поражение двух объектов военной связи в районе населенного пункта Миняево Московской области РФ 26 июня. По информации Генштаба, одно здание было уничтожено, еще одно получило значительные повреждения с частичным разрушением.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на нарушение системы управления, военной логистики и обеспечения российского агрессора", - подытожили в Генштабе.

Напомним, в последние дни Силы обороны Украины последовательно наносят удары по логистике российских войск.

Силы обороны Украины поразили стратегический железнодорожный мост во временно оккупированном Крыму , который российские войска использовали для опрокидывания личного состава, техники и боеприпасов.

Кроме того, 25 июня украинские военные поразили три моста на оккупированных территориях Запорожской и Луганской областей.

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