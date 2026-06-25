ЗСУ уразили три мости, через які окупанти перекидали війська та боєприпаси
Сили оборони України вночі 25 червня уразили три мости на окупованих територіях, через які росіяни перекидали війська та підвозили боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Якповідомляється, українські воїни уразили три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів.
Були атаковані автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости: через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Масштаби пошкоджень уточнюються.
Також минулої доби наші воїни успішно уразили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині, командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області, а також радіолокаційну станцію "Небо" і радіолокаційний комплекс "Скала-М" у районі Керчі.
Нові удари України по об'єктах РФ
Нагадаємо, Сили оборони вночі 25 червня вдарили по нафтобазі на Кубані, а вранці - по двох нафтопереробних заводах в Уфі за 1500 кілометрів від лінії фронту.
Вони є важливими елементами паливно-енергетичного комплексу РФ.
Відомо вже про перші результати - медіаматеріали підтверджують щонайменше два осередки пожежі.