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ЗСУ уразили три мости, через які окупанти перекидали війська та боєприпаси

12:59 25.06.2026 Чт
1 хв
Під удар потрапили автомобільний та два залізничні мости
aimg Тетяна Степанова
ЗСУ уразили три мости, через які окупанти перекидали війська та боєприпаси Фото: ЗСУ уразили три мости, через які окупанти перекидали війська та боєприпаси (Getty Images)
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Сили оборони України вночі 25 червня уразили три мости на окупованих територіях, через які росіяни перекидали війська та підвозили боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Якповідомляється, українські воїни уразили три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів.

Були атаковані автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости: через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Також минулої доби наші воїни успішно уразили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині, командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області, а також радіолокаційну станцію "Небо" і радіолокаційний комплекс "Скала-М" у районі Керчі.

Нові удари України по об'єктах РФ

Нагадаємо, Сили оборони вночі 25 червня вдарили по нафтобазі на Кубані, а вранці - по двох нафтопереробних заводах в Уфі за 1500 кілометрів від лінії фронту.

Вони є важливими елементами паливно-енергетичного комплексу РФ.

Відомо вже про перші результати - медіаматеріали підтверджують щонайменше два осередки пожежі.

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