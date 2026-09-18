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ВСУ ударили по станции управления дронами "Орион" в Крыму, - Генштаб

13:31 18.09.2026 Пт
1 мин
aimg Валерия Абабина
ВСУ ударили по станции управления дронами "Орион" в Крыму, - Генштаб Фото: БПЛА "Орион" (wikipedia.org)
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Силы обороны поразили наземную станцию управления разведывательно-ударными дронами "Орион" на аэродроме Саки в Крыму. Удары также пришлись на места пусков БПЛА и составы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения сил обороны Украины 17 сентября и в ночь на 18 сентября поразили ряд важных объектов российских войск.

В частности, в районе Новофедоровки на аэродроме Саки в Крыму поражена наземная станция управления беспилотниками "Орион". По данным Генштаба, поражение этой станции существенно ограничивает применение таких комплексов кафирами на соответствующем направлении.

"Орион" ("Иноходец") – российский разведывательно-ударный беспилотный комплекс большой продолжительности полета. Он способен находиться в воздухе до 24 часов, вести оптико-электронную разведку на высотах до 7,5 км, а также нести управляемое вооружение массой до 200-250 кг.

В районе Донецка Силы обороны поразили место хранения, подготовки и пуска ударных дронов. Кроме того, в Луганской области подтверждено поражение склада боеприпасов в районе Довжанска и состава материально-технических средств оккупантов вблизи Кипучего.

Напомним, это не первый удар по аэродрому "Саки". 12 августа в том же районе Новофедоровки Силы обороны поразили диспетчерскую башню аэродрома – там работал центр сбора и обработки данных по разведывательным дронам "Орион" и "Форпост".

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