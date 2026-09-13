ua en ru
Нд, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ вдарили по російських ретрансляторах і місцю зберігання техніки

15:15 13.09.2026 Нд
1 хв
Генштаб оприлюднив увесь список уражених цілей
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ вдарили по російських ретрансляторах і місцю зберігання техніки Фото: ЗСУ звітують про нові успішні атаки на сили ворога (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Протягом минулої ночі Сили оборони України встигли уразити чимало важливих російських цілей, зокрема ретранслятори, місця зберігання зброї та техніки, а також засоби радіолокації противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

У Донецьку Сили оборони уразили об'єкт, де російські окупанти зберігали, готували до застосування та запускали ударні БпЛА.

У районах Залізного Порту та Скадовська Херсонської області, а також Чорноморського й Оленівки на тимчасово окупованій території Криму було знищено наземні ретранслятори.

Що важливо розуміти, саме їх ворог використовував для управління ударними безпілотниками типу "Герань"/"Гербера".

Окрім того, в Оленівці під урад воїнів ЗСУ потрапив антенний комплекс противника.

На російській Брянщині, поблизу населеного пункту Рьовни, уражено радіолокаційну станцію, призначену для супроводження цілей.

Біля Речиці українські військові завдали удару по місцю зберігання російського озброєння та військової техніки.

Сили оборони наголошують, що продовжують працювати по ключових військових об'єктах російського агресора.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЗСУ за ніч уразили одразу два великих НПЗ у глибокому тилу Росії.

До речі, напередодні українські дрони атакували комбінат "Тольяттикаучук" у Самарській області РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Війська РФ Війна Росії проти України Атака дронів
Новини
РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині, - Сибіга
РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині, - Сибіга
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech