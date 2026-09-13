ЗСУ вдарили по російських ретрансляторах і місцю зберігання техніки

Протягом минулої ночі Сили оборони України встигли уразити чимало важливих російських цілей, зокрема ретранслятори, місця зберігання зброї та техніки, а також засоби радіолокації противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

У Донецьку Сили оборони уразили об'єкт, де російські окупанти зберігали, готували до застосування та запускали ударні БпЛА.

У районах Залізного Порту та Скадовська Херсонської області, а також Чорноморського й Оленівки на тимчасово окупованій території Криму було знищено наземні ретранслятори.

Що важливо розуміти, саме їх ворог використовував для управління ударними безпілотниками типу "Герань"/"Гербера".

Окрім того, в Оленівці під урад воїнів ЗСУ потрапив антенний комплекс противника.

На російській Брянщині, поблизу населеного пункту Рьовни, уражено радіолокаційну станцію, призначену для супроводження цілей.

Біля Речиці українські військові завдали удару по місцю зберігання російського озброєння та військової техніки.

Сили оборони наголошують, що продовжують працювати по ключових військових об'єктах російського агресора.