ВСУ ударили по российским ретрансляторам и месту хранения техники

За прошедшую ночь Силы обороны Украины успели поразить немало важных российских целей, в частности ретрансляторы, места хранения оружия и техники, а также радиолокационные средства противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

В Донецке Силы обороны поразили объект, где российские оккупанты хранили, готовили к применению и запускали ударные БпЛА.

В районах Железного Порта и Скадовска Херсонской области, а также Черноморского и Оленевки на временно оккупированной территории Крыма были поражены наземные ретрансляторы.

Важно понимать, что именно их враг использовал для управления ударными беспилотниками типа "Герань"/"Гербера".

Кроме того, в Оленевке под удар украинских воинов попал антенный комплекс противника.

На российской Брянщине, вблизи населенного пункта Рёвны, поражена радиолокационная станция, предназначенная для сопровождения целей.

Возле Речицы украинские военные нанесли удар по месту хранения российского вооружения и военной техники.

Силы обороны подчеркивают, что продолжают работать по ключевым военным объектам российского агрессора.