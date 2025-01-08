ЗСУ вдарили по росіянам у Курській області, а у США анонсували нову допомогу: новини за 7 січня

Війна Росії проти України: останні новини

На Курахівському напрямку Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ.

Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість крилатих ракет за один виліт.

ЗСУ вдарили по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ в районі населеного пункту Біла (Курська область).

Умєров призначив Кубракова своїм радником на громадських засадах

Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров, досвід Олександра Кубракова на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" "є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України".

ССО "задвохсотили" групу військових КНДР у Курській області, показали їх особисті речі

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї: п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів.

У одного з них був автомат з каліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція "Азарт" та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу.

Росіяни вдарили по місту в прикордонні Чернігівської області, є поранені

Під ворожим обстрілом опинилось місто Семенівка, яке всю ніч було під ворожим вогнем. Ворог бив з артилерії. Зокрема, внаслідок прильотів ввечері 6 січня зайнялися житлові будинки.

А вже вранці 7 січня ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено підприємство. Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі та домівки місцевих мешканців. Троє людей поранені.

Під воду йде місто Мекка: Саудівську Аравію накрила масштабна повінь

За даними ЗМІ, Саудівську Аравію накрив шторм з проливними дощами, який і призвів до повені. Найбільше повінь накрила священні міста Мекку, Медину і Джидду.

У мережі вже ширять фото та відео з місця подій, на яких видно, що вулиці міст перетворюються на річки. Через сильні дощі автомобілі практично цілком опинилися під водою, а потоки води такі сильні, що зносять авто з доріг. Місцеві жителі наразі евакуюються, або ховаються у безпечних місцях.

ЗСУ тримаються в західній частині Курахового, в тому числі тримаючи ТЕС

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. За його словами, у Кураховому росіяни намагаються знищити навіть малоповерхові будинки у місті. Це призводить до того, що там немає де тримати оборону.

"Наразі ситуація в Кураховому доволі важка, бо значна частина міста знищена. Українські війська тримаються в західній частині, на його західній околиці, в тому числі тримаючи ТЕС, що знаходиться в місті", - підкреслив він.

Британська розвідка назвала найгірший місяць для російської армії

Як зазначили у відомстві, втрати Росії (вбитими і пораненими) у війні проти України досягли нового місячного максимуму в грудні 2024 року. Вони спричинені піхотними атаками, і знижуватися не будуть.

Зокрема за минулий місяць РФ втратила 48 670 військових вбитими і пораненими, а 19 грудня було зафіксовано рекордні втрати росіян за один день - 2200 осіб.

Трамп: Росія напала на Україну після того, як побачила виведення військ США з Афганістану

Обраний президент США Дональд Трамп підкреслив, що виведення американських військ з Афганістану було проведено "погано".

"І через це, я думаю, Росія пішла і напала на Україну, коли побачила це. Вони сказали: "Ці хлопці некомпетентні - вони не знають, що роблять". Але тепер ми знаємо, що робимо", - додав він.

Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні

Під час прес-конференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін говорив про те, що НАТО не має бути пов'язана з Україною.

"Це начебто було висічено в камені. А потім Байден сказав, що Україна повинна мати можливість приєднатися до НАТО. Таким чином, Росія отримує НАТО просто біля свого порога", - сказав Трамп.

США планують оголосити значний пакет військової допомоги Україні: AP дізналося дату

За даними видання, оголошення пакету, ймовірно, відбудеться в рамках візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня.