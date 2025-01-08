ЗСУ вдарили по росіянам у Курській області, а у США анонсували нову допомогу: новини за 7 січня

Сполучені Штати Америки планують оголосити значний пакет військової допомоги Україні. А ЗСУ вдарили по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ у Курській області.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 7 січня - у матеріалі РБК-Україна.
На Курахівському напрямку Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ.
Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість крилатих ракет за один виліт.
ЗСУ вдарили по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ в районі населеного пункту Біла (Курська область).
Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров, досвід Олександра Кубракова на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" "є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України".
Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї: п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів.
У одного з них був автомат з каліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція "Азарт" та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу.
Під ворожим обстрілом опинилось місто Семенівка, яке всю ніч було під ворожим вогнем. Ворог бив з артилерії. Зокрема, внаслідок прильотів ввечері 6 січня зайнялися житлові будинки.
А вже вранці 7 січня ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено підприємство. Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі та домівки місцевих мешканців. Троє людей поранені.
За даними ЗМІ, Саудівську Аравію накрив шторм з проливними дощами, який і призвів до повені. Найбільше повінь накрила священні міста Мекку, Медину і Джидду.
У мережі вже ширять фото та відео з місця подій, на яких видно, що вулиці міст перетворюються на річки. Через сильні дощі автомобілі практично цілком опинилися під водою, а потоки води такі сильні, що зносять авто з доріг. Місцеві жителі наразі евакуюються, або ховаються у безпечних місцях.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. За його словами, у Кураховому росіяни намагаються знищити навіть малоповерхові будинки у місті. Це призводить до того, що там немає де тримати оборону.
"Наразі ситуація в Кураховому доволі важка, бо значна частина міста знищена. Українські війська тримаються в західній частині, на його західній околиці, в тому числі тримаючи ТЕС, що знаходиться в місті", - підкреслив він.
Як зазначили у відомстві, втрати Росії (вбитими і пораненими) у війні проти України досягли нового місячного максимуму в грудні 2024 року. Вони спричинені піхотними атаками, і знижуватися не будуть.
Зокрема за минулий місяць РФ втратила 48 670 військових вбитими і пораненими, а 19 грудня було зафіксовано рекордні втрати росіян за один день - 2200 осіб.
Обраний президент США Дональд Трамп підкреслив, що виведення американських військ з Афганістану було проведено "погано".
"І через це, я думаю, Росія пішла і напала на Україну, коли побачила це. Вони сказали: "Ці хлопці некомпетентні - вони не знають, що роблять". Але тепер ми знаємо, що робимо", - додав він.
Під час прес-конференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін говорив про те, що НАТО не має бути пов'язана з Україною.
"Це начебто було висічено в камені. А потім Байден сказав, що Україна повинна мати можливість приєднатися до НАТО. Таким чином, Росія отримує НАТО просто біля свого порога", - сказав Трамп.
За даними видання, оголошення пакету, ймовірно, відбудеться в рамках візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня.
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