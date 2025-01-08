ВСУ ударили по россиянам в Курской области, а в США анонсировали новую помощь: новости за 7 января

Война России против Украины: последние новости

На Кураховском направлении Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление.

Украинский пилот F-16 установил исторический рекорд, сбив шесть крылатых ракет за один вылет.

ВСУ ударили по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Белая (Курская область).

Умеров назначил Кубракова своим советником на общественных началах

Как отметил министр обороны Рустем Умеров, опыт Александра Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" "является важным и поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных силах Украины".

ССО "задвохсотили" группу военных КНДР в Курской области, показали их личные вещи

Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВС Украины уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи: пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восьмерых с помощью дронов.

У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, которое отличается от обычного военного билета. Найденные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу.

Россияне ударили по городу в приграничье Черниговской области, есть раненые

Под вражеским обстрелом оказался город Семеновка, который всю ночь был под вражеским огнем. Враг бил из артиллерии. В частности, в результате прилетов вечером 6 января занялись жилые дома.

А уже утром 7 января враг попал по гражданской инфраструктуре. Повреждено предприятие. В результате обстрела также повреждены здания и дома местных жителей. Три человека ранены.

Под воду уходит город Мекка: Саудовскую Аравию накрыло масштабное наводнение

По данным СМИ, Саудовскую Аравию накрыл шторм с проливными дождями, который и привел к наводнению. Больше всего наводнение накрыло священные города Мекку, Медину и Джидду.

В сети уже распространяют фото и видео с места событий, на которых видно, что улицы городов превращаются в реки. Из-за сильных дождей автомобили практически целиком оказались под водой, а потоки воды такие сильные, что сносят авто с дорог. Местные жители сейчас эвакуируются, или прячутся в безопасных местах.

ВСУ держатся в западной части Курахово, в том числе держа ТЭС

Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, в Курахово россияне пытаются уничтожить даже малоэтажные дома в городе. Это приводит к тому, что там негде держать оборону.

"Сейчас ситуация в Курахово довольно тяжелая, потому что значительная часть города уничтожена. Украинские войска держатся в западной части, на его западной окраине, в том числе держа ТЭС, которая находится в городе", - подчеркнул он.

Британская разведка назвала худший месяц для российской армии

Как отметили в ведомстве, потери России (убитыми и ранеными) в войне против Украины достигли нового месячного максимума в декабре 2024 года. Они вызваны пехотными атаками, и снижаться не будут.

В частности за прошлый месяц РФ потеряла 48 670 военных убитыми и ранеными, а 19 декабря были зафиксированы рекордные потери россиян за один день - 2200 человек.

Трамп: Россия напала на Украину после того, как увидела вывод войск США из Афганистана

Избранный президент США Дональд Трамп подчеркнул, что вывод американских войск из Афганистана был проведен "плохо".

"И из-за этого, я думаю, Россия пошла и напала на Украину, когда увидела это. Они сказали: "Эти ребята некомпетентны - они не знают, что делают". Но теперь мы знаем, что делаем", - добавил он.

Трамп сделал новое заявление относительно войны в Украине

Во время пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин говорил о том, что НАТО не должна быть связана с Украиной.

"Это как будто было высечено в камне. А потом Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога", - сказал Трамп.

США планируют объявить значительный пакет военной помощи Украине: AP узнало дату

По данным издания, объявление пакета, вероятно, состоится в рамках визита главы Пентагона Ллойда Остина в Германию на встречу в формате "Рамштайн" 9 января.