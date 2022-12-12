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ЗСУ вдарили по району зосередження окупантів у Запорізькій області (відео)

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Запоріжжя, Понеділок 12 грудня 2022 15:39
ЗСУ вдарили по району зосередження окупантів у Запорізькій області (відео) Фото: ЗСУ знищили склад техніки окупантів на лівому березі Дніпра (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові вразили склад російської військової техніки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Черговий вибух на протилежному березі Каховського водосховища Дніпра. Мінус боєкомплект, жива сила та артилерійські установки", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що українські захисники знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" поблизу населеного пункту Веселе, що на Пологівщині Запорізької області.

Крім того, українські військові за тиждень знищили близько десяти баз та штабів росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

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