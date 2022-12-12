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ВСУ ударили по району сосредоточения оккупантов в Запорожской области (видео)

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Запорожье, Понедельник 12 декабря 2022 15:39
ВСУ ударили по району сосредоточения оккупантов в Запорожской области (видео) Фото: ВСУ уничтожили склад техники оккупантов на левом берегу Днепра (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные поразили склад российской военной техники на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Очередной взрыв на противоположном берегу Каховского водохранилища Днепра. Минус боекомплект, живая сила и артиллерийские установки", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что украинские защитники уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" вблизи населенного пункта Веселое, что в Пологовском районе Запорожской области.

Кроме того, украинские военные за неделю уничтожили около десяти баз и штабов россиян на временно оккупированной части Запорожской области.

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