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Українські військові знищили ворожий "Бук", що знаходився на відстані 60 км (фото)

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Запорізька область, Субота 10 грудня 2022 17:14
Українські військові знищили ворожий "Бук", що знаходився на відстані 60 км (фото) Ілюстративне фото: українські військові знищили ворожий "Бук", що знаходився на відстані 60 км (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" поблизу населеного пункту Веселе, що у Пологівському районі Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"За допомогою одного із високоточних зразків озброєння, наданих нам, нашими партнерами, було знищено установку Бук-М3 поблизу населеного пункту Веселе. В результаті знищено саму установку і трьох свинособак з розрахунку комплексу", - сказано у повідомленні.

Військові додають, що дальність до цілі була близько 60 км.

Українські військові знищили ворожий &quot;Бук&quot;, що знаходився на відстані 60 км (фото)

Нагадаємо, українські військові за тиждень знищили близько десяти баз і штабів росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Окрім того, РБК-Україна писало, що загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області планують мобілізувати місцевих жителів для поповнення поточних втрат.

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