Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові знімки наслідків

Українські дрони вночі 18 червня атакували нафтобазу у місті Азов Ростовської області РФ. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару, на яких видно сильну пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Радіо Свобода "Схеми" .

Журналісти зазначають, що уражена нафтобаза належить підприємству "Азовпродукт". Через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників.

Однак оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість.

Згідно зі знімками, зробленими о 14:30 за Києвом, на території нафтобази триває пожежа.

Атака дронів на НПЗ у Ростовській області

Нагадаємо, у Ростовській області РФ у ніч проти 18 червня сталася атака дронів на нафтобазу у місті Азов, внаслідок чого спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Вже вранці у пресслужбі МНС Росії заявили, що площа пожежі на нафтобазі в Ростовській області в Азовському районі становить 5 тисяч кубічних метрів.

Пізніше джерело РБК-Україна повідомило, що сьогоднішня атака по нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ.

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