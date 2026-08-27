ua en ru
Чт, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ вдарили ракетами по командних пунктах РФ під Донецьком, - Генштаб

13:07 27.08.2026 Чт
1 хв
Донецьком список цілей не обмежився, також били по Херсонщині та Криму
aimg Валерія Абабіна
ЗСУ вдарили ракетами по командних пунктах РФ під Донецьком, - Генштаб Фото: ЗСУ Донецька область (getty images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У районі Донецька ЗСУ ракетами повітряного базування знищили основний та запасний командні пункти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони України 26 серпня та в ніч на 27 серпня завдали ураження низці важливих об'єктів противника.

У районі Донецька ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів.

Також районі Чонгара Херсонської області іншими засобами уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці на тимчасово окупованій території українського Криму.

Крім того, уражено райони зосередження живої сили окупантів поблизу Новопетрівки Запорізької області та Восходу на тимчасово окупованій території АР Крим. Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 25 серпня внаслідок ураження нафтопереробного заводу "Афіпский" у Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження технологічної установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня Краснодарський край і Ростовська область РФ вкотре опинилися під ударом - сталася пожежа на одному з НПЗ.

"Афіпський" неодноразово ставав ціллю через його значення для паливного забезпечення російської армії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Крим Генштаб ЗСУ
Новини
У центрі Києва пошкоджено спорткомплекс, в мережі пишуть про дим над стадіоном "Динамо"
У центрі Києва пошкоджено спорткомплекс, в мережі пишуть про дим над стадіоном "Динамо"
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають