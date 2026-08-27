ЗСУ вдарили ракетами по командних пунктах РФ під Донецьком, - Генштаб

У районі Донецька ЗСУ ракетами повітряного базування знищили основний та запасний командні пункти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 25 серпня внаслідок ураження нафтопереробного заводу "Афіпский" у Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження технологічної установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу.

Крім того, уражено райони зосередження живої сили окупантів поблизу Новопетрівки Запорізької області та Восходу на тимчасово окупованій території АР Крим. Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Також районі Чонгара Херсонської області іншими засобами уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці на тимчасово окупованій території українського Криму.

У районі Донецька ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів.

Підрозділи Сил оборони України 26 серпня та в ніч на 27 серпня завдали ураження низці важливих об'єктів противника.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня Краснодарський край і Ростовська область РФ вкотре опинилися під ударом - сталася пожежа на одному з НПЗ.

"Афіпський" неодноразово ставав ціллю через його значення для паливного забезпечення російської армії.