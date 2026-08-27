ВСУ ударили ракетами по командным пунктам РФ под Донецком, - Генштаб

В районе Донецка ВСУ ракетами воздушного базирования уничтожили основной и запасный командные пункты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения Сил обороны Украины 26 августа и в ночь на 27 августа нанесли поражение ряду важных объектов противника.

В районе Донецка ракетами воздушного базирования поражен основной и запасной командные пункты российских оккупантов.

Также район Чонгара Херсонской области другими средствами поражен ремонтно-восстановительное подразделение противника и пункт управления БпЛА в Оленовке на временно оккупированной территории украинского Крыма.

Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы оккупантов вблизи Новопетровки Запорожской области и Востока на временно оккупированной территории АР Крым. Степень нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

По результатам анализа дополнительных данных установлено, что 25 августа в результате поражения нефтеперерабатывающего завода "Афипский" в Краснодарском крае РФ подтверждено повреждение технологической установки ЭЛОУ АО, установки газофракционирования и участка трубопровода.