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ВСУ ударили ракетами по командным пунктам РФ под Донецком, - Генштаб

13:07 27.08.2026 Чт
1 мин
Донецком список целей не ограничился, также били по Херсонщине и Крыму
aimg Валерия Абабина
ВСУ ударили ракетами по командным пунктам РФ под Донецком, - Генштаб Фото: ВСУ Донецкая область (getty images)
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В районе Донецка ВСУ ракетами воздушного базирования уничтожили основной и запасный командные пункты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения Сил обороны Украины 26 августа и в ночь на 27 августа нанесли поражение ряду важных объектов противника.

В районе Донецка ракетами воздушного базирования поражен основной и запасной командные пункты российских оккупантов.

Также район Чонгара Херсонской области другими средствами поражен ремонтно-восстановительное подразделение противника и пункт управления БпЛА в Оленовке на временно оккупированной территории украинского Крыма.

Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы оккупантов вблизи Новопетровки Запорожской области и Востока на временно оккупированной территории АР Крым. Степень нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

По результатам анализа дополнительных данных установлено, что 25 августа в результате поражения нефтеперерабатывающего завода "Афипский" в Краснодарском крае РФ подтверждено повреждение технологической установки ЭЛОУ АО, установки газофракционирования и участка трубопровода.

Напомним, в ночь на 25 августа Краснодарский край и Ростовская область РФ в очередной раз оказались под ударом - произошел пожар на одном из НПЗ.

"Афипский" неоднократно становился целью из-за его значения для топливного снабжения российской армии.

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