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ЗСУ вдарили по пункту управління спецпризначенців РФ на лівобережжі Дніпра (відео)

Херсонська область, Середа 22 листопада 2023 17:01
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ЗСУ вдарили по пункту управління спецпризначенців РФ на лівобережжі Дніпра (відео) Архівне фото: ЗСУ вдарили по пункту управління спецпризначенців РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України завдали авіаудару по пункту управління спецпризначенців РФ на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"21 листопада Збройні сили України уразили керованими авіаційними бомбами пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він був розташований поблизу Олешківських пісків.

Олешківські піски - це національний природний парк, який розташований на лівому березі Дніпра, неподалік від села Кринки.

Плацдарм на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, минулого тижня Морська піхота підтвердила: бійці провели серію успішних операцій та закріпилися на кількох ділянках по той бік Дніпра.

Згідно з картами DeepState, "сіра зона" простяглася від Олешок майже до Нової Каховки вздовж першої лінії оборони росіян та дороги через населені пункти Кринки, Козачі Табори, Піщанівка тощо. У деяких місцях дорогу вона перерізала, а біля Кринок зайшла до лісу, за яким головна логістична артерія - траса Т2206 через усю окуповану частину регіону до Мелітополя.

Офіційні джерела дають інформацію про плацдарми дозовано. Прес-секретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснює: дільниця складна, не вся робота підлягає розголосу. З її слів, росіян відкинули від Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів.

Опитані РБК-Україна експерти, коментуючи ситуацію на лівобережжі Херсонської області, не чекають на швидкий великий наступ. З тієї причини, що на створення нинішніх плацдармів пішов майже рік, і поки що у пріоритеті - буфер безпеки. Використовувати його для умовного "походу на Крим" можна буде лише в перспективі, про яку говорити зарано.

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