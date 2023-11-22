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ВСУ ударили по пункту управления спецназовцев РФ на левобережье Днепра (видео)

Херсонская область, Среда 22 ноября 2023 17:01
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ВСУ ударили по пункту управления спецназовцев РФ на левобережье Днепра (видео) Архивное фото: ВСУ ударили по пункту управления спецназовцев РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины нанесли авиаудар по пункту управления спецназовцев РФ на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"21 ноября Вооруженные силы Украины поразили управляемыми авиационными бомбами пункт управления подразделений специального назначения российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был расположен вблизи Олешковских песков.

Олешковские пески - это национальный природный парк, который расположен на левом берегу Днепра, недалеко от села Крынки.

Плацдарм на левом берегу Днепра

Напомним, на прошлой неделе Морская пехота подтвердила: бойцы провели серию успешных операций и закрепились на нескольких участках по ту сторону Днепра.

Согласно картам DeepState, "серая зона" протянулась от Олешек почти до Новой Каховки вдоль первой линии обороны россиян и дороги через населенные пункты Крынки, Казачьи Лагеря, Песчановка и тому подобное. В некоторых местах дорогу она перерезала, а возле Крынок зашла в лес, за которым главная логистическая артерия - трасса Т2206 через всю оккупированную часть региона в Мелитополь.

Официальные источники дают информацию о плацдармах дозированно. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк объясняет: участок сложный, не вся работа подлежит огласке. По ее словам, россиян отбросили от Днепра на расстояние от трех до восьми километров.

Опрошенные РБК-Украина эксперты, комментируя ситуацию на левобережье Херсонской области, не ожидают скорого большого наступления. По той причине, что на создание нынешних плацдармов ушел почти год и пока в приоритете - буфер безопасности. Использовать его для условного "похода в Крым" можно будет только в перспективе, о которой говорить рано.

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