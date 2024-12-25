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ЗСУ вдарили по пункту управління у Льгові, є втрати серед ворожих офіцерів

Ілюстративне фото: ЗСУ вдарили по пункту управління у Льгові, є втрати серед ворожих офіцерів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України (ЗСУ) цієї ночі вдарили по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) у Льгові Курської області. Ворог поніс втрати серед офіцерського складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СтратКом ЗСУ.

"Цієї ночі ЗСУ завдали удару по розташуванню пункту управління 810 ОБрМП Збройних сил Російської Федерації, який знаходився в покинутій цивільній будівлі в населеному пункті Льгов. Дане вогневе ураження - частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей Збройних сил РФ координувати військові операції проти народу України", - пише СтратКом ЗСУ. 

Як повідомив голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, внаслідок удару ворог поніс втрати серед офіцерського складу

Тим часом Telegram-канал Meduza, з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків губернатора Курської області Олександра Хінштейна, стверджує, що внаслідок атаки на Льгов загинули нібито чотири людини.  

Зокрема удар по пункту управління підтверджують й місцеві Telegram-канали. 

"Поки що без подробиць. Але наслідки важкі", - пише "Новости Рыльск".  

Удари по території Росії 

Від початку війни атаки дронів на території Росії стають дедалі частішими. Безпілотники завдають ударів по інфраструктурних і військових об'єктах, включаючи нафтобази, склади боєприпасів та аеродроми.

Наприклад, 24 грудня, безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували авіабазу Міллерово в Ростовській області. Як писали ЗМІ, можливо, їх цілями могли бути штурмовики Су-25.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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