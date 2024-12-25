ЗСУ вдарили по пункту управління у Льгові, є втрати серед ворожих офіцерів

"Цієї ночі ЗСУ завдали удару по розташуванню пункту управління 810 ОБрМП Збройних сил Російської Федерації, який знаходився в покинутій цивільній будівлі в населеному пункті Льгов. Дане вогневе ураження - частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей Збройних сил РФ координувати військові операції проти народу України", - пише СтратКом ЗСУ.

Як повідомив голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, внаслідок удару ворог поніс втрати серед офіцерського складу.

Тим часом Telegram-канал Meduza, з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків губернатора Курської області Олександра Хінштейна, стверджує, що внаслідок атаки на Льгов загинули нібито чотири людини.

Зокрема удар по пункту управління підтверджують й місцеві Telegram-канали.

"Поки що без подробиць. Але наслідки важкі", - пише "Новости Рыльск".

Удари по території Росії

Від початку війни атаки дронів на території Росії стають дедалі частішими. Безпілотники завдають ударів по інфраструктурних і військових об'єктах, включаючи нафтобази, склади боєприпасів та аеродроми.

Наприклад, 24 грудня, безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували авіабазу Міллерово в Ростовській області. Як писали ЗМІ, можливо, їх цілями могли бути штурмовики Су-25.