ЗСУ вдарили по позиціях окупантів в Маріуполі: знищені С-300 і не тільки

Українські військові нанесли удар по позиціях окупантів в захопленому Маріуполі. Вдалось вразити щонайменш 2 систем ППО С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала "бавовна", - розповів він у понеділок, 5 грудня.

За словами Андрющенка, вже є підтвердження від Маріупольського Спротиву щодо ураження щонайменш 2 систем ППО С-300, двохколісних одиниць військової техніки.

"Щодо вже не живої сили - хто взагалі її рахує", - констатував радник мера.