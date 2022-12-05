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ЗСУ вдарили по позиціях окупантів в Маріуполі: знищені С-300 і не тільки

Фото: ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Маріуполі (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові нанесли удар по позиціях окупантів в захопленому Маріуполі. Вдалось вразити щонайменш 2 систем ППО С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала "бавовна", - розповів він у понеділок, 5 грудня.

За словами Андрющенка, вже є підтвердження від Маріупольського Спротиву щодо ураження щонайменш 2 систем ППО С-300, двохколісних одиниць військової техніки.

"Щодо вже не живої сили - хто взагалі її рахує", - констатував радник мера.

Як повідомлялося, в центрі тимчасово окупованого Маріуполя російські окупанти почали облаштовувати склад боєприпасів біля школи, щоб прикритися мирними жителями.

Нагадаємо, раніше очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що противник готується до повторної битви за Маріуполь та вже стягує до міста війська.

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Маріуполь