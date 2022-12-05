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ВСУ ударили по позициям оккупантов в Мариуполе: уничтожены С-300 и не только

Фото: ВСУ ударили по позициям оккупантов в Мариуполе (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные нанесли удар по позициям оккупантов в захваченном Мариуполе. Удалось поразить не менее 2 систем ПВО С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В ночь с пятницы на субботу в промежуток с 2 до 3 часов одно из мест базирования ПВО и техники оккупанта посетила "бавовна", - рассказал он в понедельник, 5 декабря.

По словам Андрющенко, уже есть подтверждение от Мариупольского Сопротивления относительно поражения по меньшей мере 2 систем ПВО С-300, двухколесных единиц военной техники.

"Об уже не живой силе - кто вообще ее считает", - констатировал советник мэра.

Как сообщалось, в центре временно оккупированного Мариуполя российские оккупанты начали обустраивать склад боеприпасов возле школы, чтобы прикрыться мирными жителями.

Напомним, ранее начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что противник готовится к повторной битве за Мариуполь и уже стягивает к городу войска.

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Мариуполь