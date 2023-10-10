ЗСУ вдарили по позиціях мінометників РФ. Ворог кинув позиції і втік (відео)

"Аеророзвідники 32 окремої механізованої бригади "придавили" ворожих мінометників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони заважали працювати піхоті ЗСУ.

"Після першого "попередження" розрахунок почав втікати, гублячи "портянки", - додали у Сухопутних військах.

Втрати Росії на війні в Україні

Українські військові ліквідували минулої доби ще 450 російських окупантів. Також Сили оборони знищили додатково 6 танків, 7 артилерійських систем та 17 безпілотників противника.

Також ЗСУ за минулу добу ліквідували майже 200 російських окупантів та знищили два склади боєприпасів та техніку ворога на Таврійському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ у ранковому зведенні, минулої доби сталося 39 бойових зіткнень на фронтах. Українські військові тримають оборону на сході та півдні та ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.