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ЗСУ вдарили по позиціях мінометників РФ. Ворог кинув позиції і втік (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили позиції російських мінометників і за допомогою дрона вдарили по них. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"Аеророзвідники 32 окремої механізованої бригади "придавили" ворожих мінометників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони заважали працювати піхоті ЗСУ.

"Після першого "попередження" розрахунок почав втікати, гублячи "портянки", - додали у Сухопутних військах.

Втрати Росії на війні в Україні

Українські військові ліквідували минулої доби ще 450 російських окупантів. Також Сили оборони знищили додатково 6 танків, 7 артилерійських систем та 17 безпілотників противника.

Також ЗСУ за минулу добу ліквідували майже 200 російських окупантів та знищили два склади боєприпасів та техніку ворога на Таврійському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ у ранковому зведенні, минулої доби сталося 39 бойових зіткнень на фронтах. Українські військові тримають оборону на сході та півдні та ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

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